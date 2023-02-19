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В Новосибирске мужчина и женщина перевернулись на снегоходе

Фото В Новосибирске мужчина и женщина перевернулись на снегоходе
Фото В Новосибирске мужчина и женщина перевернулись на снегоходе

Фото: https://ru.freepik.com/author/artphotostudio

В Новосибирске мужчина и женщина улетели в овраг во время катания на снегоходе ночью.

Ночью в воскресенье, 19 февраля, мужчина и женщина перевернулись на снегоходе в Первомайском районе Новосибирска. Пилоту потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщается в группе спасателей МАСС в "ВК".

Инцидент произошел около 2 часов ночи, в районе улицы Красный Факел.

Мужчина и женщина слетели в овраг, при этом 41-летний новосибирец сломал левую ногу.

Прибывшие н место спасатели оказали помощь пострадавшим и передали мужчину бригаде скорой помощи.

Напомним, 4 февраля в Новосибирске прошел Кубок Федерации мотоциклетного спорта России по кроссу на снегоходах и кросс-сноубайку. Лучшие кадры с мероприятия можно увидеть здесь.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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