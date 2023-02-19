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общество

В Новосибирске ассенизатор слил отходы в жилом секторе

Фото В Новосибирске ассенизатор слил отходы в жилом секторе
Фото В Новосибирске ассенизатор слил отходы в жилом секторе

Фото: Pixabay.com

Жители Дзержинского района Новосибирска пожаловались на слив отходов вблизи домов.

В Дзержинском районе Новосибирска местные жители заметили два ассенизатора, которые сливали отходы вблизи домов. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». По данным очевидцев, кадры сняты в жилом секторе на улице Коминтерна.

Автор видео пожаловался на неприятный запах в месте слива отходов. Местные жители предположили, что автомобили могут принадлежать муниципальному предприятию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту затопления канализационными стоками дачных участков в Новосибирской области. Инцидент произошёл садовом обществе «Энергетик» под Новосибирском. В овраг поблизости от жилых домов овраг из трубы сливается вода с неприятным запахом, содержащая опасные вещества, которая затем разливается по участкам и попадает в реку Тулку, утверждают местные жители. Кто установил трубу — неизвестно.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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