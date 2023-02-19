В Новосибирске банда "Ашановских" заставила школьника платить 100 рублей в день

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В Новосибирске появились подробности о группировке "Ашановских" школьников, которая держит в страхе целый микрорайон.

В Новосибирске прокуратура Калининского района проверяет информацию о банде подростков, которые терроризируют школьников и вымогают у них деньги. Местные жители называют группировку "Ашановской", поскольку несовершеннолетние часто собираются у одноименного супермаркета.

Как сообщает телеканал ОТС, малолетние вымогатели "поставили на счетчик" одного из школьников в Новосибирске. В результате ребенок вынужден был платить им по 50-100 рублей каждый день.

Мать несовершеннолетнего рассказала журналистам, что ее сын — не единственная жертва "Ашановских". Они держат в страхе целый микрорайон.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности членов банды.

Напомним, раннее сообщалось, что в Новосибирске толпа подростков накинулась на ребенка-инвалида и жестоко избила его.