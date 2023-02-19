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В Новосибирске потеплеет до +3 градусов на следующей неделе

Фото В Новосибирске потеплеет до +3 градусов на следующей неделе
Фото В Новосибирске потеплеет до +3 градусов на следующей неделе

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске ожидается значительное потепление в конце февраля.

Потепление придёт в Новосибирск со следующей недели, свидетельствуют данные сервисов прогноза погоды.

Так, сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует повышение температуры воздуха до +3 градусов в середине недели. При этом к выходным может похолодать до -8 градусов.

Также погодные сервисы предупреждают о мокром снеге во вторник, четверг и пятницу.

Ранее Сиб.фм писал, что в марте в Новосибирске не ожидается резких скачков температур. В начале марта показатели составят от -5, до -9 градусов. Во второй половине месяца температура поднимется до +4 градусов. По данным сервиса "Gismeteo" март начнется с температуры в -6 градусов, затем потеплеет до -3. Ночами будет опускаться до -11. Теплее всего, сервис обещает, 12 и 13 марта, в эти дни ожидается температура около 0 днём и до -3 градусов ночью. Кроме этого, ожидаются частые осадки.

Напомним, ранее Новосибирск попал в топ-3 регионов с самой холодной погодой в феврале.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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