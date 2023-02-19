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В Новосибирске составили портрет типичного должника по кредитам

Фото В Новосибирске составили портрет типичного должника по кредитам
Фото В Новосибирске составили портрет типичного должника по кредитам

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске больше всего должников по кредитам среди граждан 25-40 лет.

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) составила портер типичного должника по кредитам. Чаще всего это мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, сообщает РБК-Новосибирск.

По данным НАПКА, на эту категорию граждан приходится 50% всех должников. Среди заемщиков старше 60 лет насчитывается менее 5% неплательщиков.

Среди причин, по которым граждане задерживают плату по кредитам, они называют финансовые трудности. Такая причин у 85% жителей. В 2022 году на сложности с деньгами ссылались 60% заемщиков.

Также аналитики уточнили, что среди должников много граждан, состоящих в браке. Абсолютное большинство из них работает по найму в сфере услуг, торговли и, как ни странно, финансов. Размер долга в большинстве случаев составляет от 100 до 150 тысяч рублей.

Напомним, ранее жители Новосибирска рассказали, какие чаевые отдают в кафе и на АЗС.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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