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Жители Новосибирска назвали суммы чаевых на заправках и в кафе

Фото Жители Новосибирска назвали суммы чаевых на заправках и в кафе
Фото Жители Новосибирска назвали суммы чаевых на заправках и в кафе

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Каждый третий житель Новосибирска оставляет чаевые на автозаправках, в кафе и такси.

Жители Новосибирска чаще всего оставляют чаевые в кафе и ресторанах. При этом каждый третий из опрошенных ресурсом SuperJob отметил, что делает это регулярно.

По данным аналитиков портала, больше всего везет официантам — им дают "на чай" 74% новосибирцев. На втором месте — водители такси, на третьем — курьеры, на четвертом — мастера салонов красоты.

Каждый третий участник опроса сообщил, что оставляет чаевые на АЗС и автомойках.

Новосибирцы уточнили, что "на чай" оставляют довольно скромные суммы.

В ресторанах размер чаевых достигает 300 рублей, в салонах красоты — 215. Сверх счета курьерам горожане готовы отдать 120 рублей, таксистам — 115, а заправщикам — около 75 рублей.

Аналитики отметили, что в 2023 году жители Новосибирска стали щедрее, чем в прошлом году. Средний размер чаевых вырос почти во всех сферах.

Напомним, около 20% жителей Новосибирска высказались за то, чтобы вернуться к переходу на зимнее и летнее время. Это следует из данных опроса, который провёл сервис SuperJob. В голосовании участвовали люди старше 18 лет, живущие по постоянному зимнему времени.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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