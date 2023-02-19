В Новосибирске власти отреагировали на баннер с обращением дольщиков к Путину

Фото предоставлено дольщиками НСО

В Министерстве строительства Новосибирской области отреагировали на огромный баннер на фасаде долгостроя с обращением к президенту Путину.

Власти Новосибирской области прокомментировали ситуацию с долгостроем на улице Красина, 54, на фасаде которого 18 февраля появился огромный баннер с обращением к президенту России Владимиру Путину. Таким образом группа обманутых дольщиков попыталась привлечь внимание к своей проблеме.

В региональном минстрое сообщили, что дом на Красина, 54 находится в высокой степени готовности. 4 и 5 подъезды здания введены в эксплуатацию.

"В настоящее время дом подключен ко всем инженерным коммуникациям, в нём есть тепло, свет и вода, установлены лифты. В некоторых квартирах люди уже фактически проживают, и даже сдают их в аренду", — объяснили в министерстве.

Для завершения строительства требуется, чтобы дольщики создали жилищно-строительный кооператив. Такая форма организации, со слов министра Алексея Колмакова, позволит оперативно привлечь средства на объект. Однако пока власти и дольщики не могут договориться между собой.

"Уверен, и в данной ситуации необходимо искать компромисс ради общей задачи – довести долгострой до ввода в эксплуатацию", — отметил Алексей Колмаков.