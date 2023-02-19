В Новосибирске водитель Porsche скрылся с места ДТП у ТЦ «Аура»

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В Новосибирске недалеко от ТЦ «Аура» произошло ДТП с пострадавшей, водитель сбежал.

В Октябрьском районе произошла авария с участием трёх автомобилей. Об этом в воскресенье, 19 февраля, сообщили в ГИБДД Новосибирска. Инцидент произошёл недалеко от ТЦ «Аура» около 12:00.

По данным ведомства, водитель Porsche столкнулся с попутным Ford, а после врезался в Nissan. Последний в свою очередь столкнулся с «Газелью». В результате аварии пострадала водитель Nissan 1973 года рождения.

В ГИБДД уточнили, что водитель Porsche скрылся с места происшествия.

Напомним, ранее в Октябрьском районе Новосибирска загорелась СТО.