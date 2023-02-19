Жители Новосибирска оставили послание космонавту Кикиной на льду Обского моря

Фото из телеграм-канала Анатолия Локтя

В Новосибирске участники фестиваля по строительству снежных хижин иглу оставили послание космонавту Анне Кикиной, находящейся сейчас на МКС.

В Новосибирске проходит 13-й фестиваль строительства снежных иглу "Город эскимосов". В 2023 году в нем принимают участие порядка 2000 человек. Накануне строители хижин оставили послание своей землячке, космонавту из Новосибирска Анне Кикиной, которая сейчас находится на МКС. Сибирячки зажгли десятки свеч, выложив из них имя Анна.

Кадры огненной инсталляции опубликовал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как ранее писал Сиб.фм, строители снежных хижин иглу соревнуются не только в скорости возведения ледяных домов, но и в их высоте и диаметре.

Кроме строительства, приехавшие на Обское море новосибирцы смогли покататься в собачьих упряжках, пройти по снежному лабиринту и покормить северных оленей.

Подробный фоторепорртаж с фестиваля иглу в Новосибирске читайте здесь.