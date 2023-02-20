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В Новосибирске здания столовой и склада в Военном городке признаны историческими памятниками

Фото В Новосибирске здания столовой и склада в Военном городке признаны историческими памятниками
Фото В Новосибирске здания столовой и склада в Военном городке признаны историческими памятниками

Giookn.nso.ru

В Новосибирске сооружения начала прошлого века на территории Военного городка №17 внесли в реестр объектов культурного наследия.

Специалисты НПЦ по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области установили, что столовая и склад бывшего Военного городка № 17 в Октябрьском районе Новосибирска обладают исторической ценностью. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Оба сооружения были включены в Единый единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации и признаны памятниками истории. Соответствующее решение было принято 16 февраля.

Сообщается, что «Склад-ледник» – одноэтажное прямоугольное здание с двумя ризалитами по длинным фасадам, похожее на крест. Столовая же состоит из двух параллельных корпусов, построенных в 1913 году. Архитектурный комплекс каменных зданий Военного городка 41-го Сибирского стрелкового полка представляет собой единый ансамбль с Никольской церковью.

Напомним, ранее жители легендарного дома-памятника в Новосибирске заявили об угрозе его разрушения. По их словам, стоквартирный дом нуждается в срочном капитальном ремонте.

 

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