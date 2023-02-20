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общество

Активист из Тюмени требует отменить празднование Масленицы из-за коронавируса

Фото Активист из Тюмени требует отменить празднование Масленицы из-за коронавируса
Фото Активист из Тюмени требует отменить празднование Масленицы из-за коронавируса

Freepik, authors: Igor Nikushin

Активист из Тюмени Юрий Рябцев потребовал от властей региона отмены праздничных гуляний в честь Масленицы. Мужчина считает, что проведение массовых мероприятий недопустимо на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Тюменский активист Юрий Рябцев написал обращение властям региона с просьбой отменить праздничные гуляния в честь Масленицы. Мужчина считает, что проведение массовых мероприятий недопустимо на фоне роста заболеваемости коронавирусом, которая продолжается уже несколько недель, пишет МегаТюмень.

Он написал обращение главе областной столицы Руслану Кухаруку, руководителю регионального управления Роспотребнадзора Галине Шарухо, а также в местный оперштаб.

По мнению Рябцева, празднование Масленицы – безответственное решение, которое противоречит заботе о сохранении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пишет издание со ссылкой на «ФедералПресс».

Напомним, был назван простой рецепт вкусных блинов без комочков.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

праздник
Масленица
активисты
коронавирус
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