Блогер из Новосибирска седьмой день находится без сознания в клинике на Бали

@t.me/sbor_angelika

Жительница Новосибирска Анжелика Чудоякова, которая сейчас находится в клинике Индонезии, не может дышать самостоятельно.

Родственники пострадавшей на Бали девушки создали телеграмм-канал @t.me/sbor_angelika, чтобы держать в курсе событий ее многочисленных друзей и просто всех неравнодушных.

Согласно последним данным, Анжелика все еще не может дышать самостоятельно. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Также девушка не реагируют на внешние раздражители. В том числе, у нее отсутствует реакция на свет.

Родственники подчеркивают, что на фото Анжелики, которые появились в социальных сетях, ее глаза приоткрыты по причине отека головного мозга.

Семья Анжелики продолжает сбор средств на ее лечение и надеется на лучшее. По их словам, индонезийские врачи сделали все возможное, чтобы спасти Анжелику, но ее состояние все еще остается тяжелым. Каких-либо изменений следует ожидать не ранее, чем через 30 дней после проведенной операции. Сейчас и врачам, и родственникам пострадавшей остается только ждать.

По сообщениям в телеграмм-канале можно сделать вывод, что семья Анжелики уже связалась с российским посольством в Индонезии и МЧС РФ. Как только девушка придет в себя, можно будет решать вопрос об ее транспортировке в Россию.

Напомним, Анжелика Чудоякова попала в ДТП на Бали в ночь на 12 февраля во время поездки на байке со своим другом. Сообщается, что пару кто-то "сильно подрезал". Анжелика вылетела с пассажирского сиденья и ударилась головой о бордюр так, что ее шлем раскололся.