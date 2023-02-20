Четыре жителя Новосибирска дистанционно украли 20 тонн продуктов и алкоголя

Фото: Pixabay.com
Новосибирцы сумели взломать онлайн-площадку грузоперевозок и перенаправить товары в другой город.
Четырёх жителей Новосибирска задержали за кражу 20 тонн продуктов питания и алкоголя на общую сумму 2 млн рублей. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщили в пресс-службе МВД России.
По версии следствия, товары принадлежали одной и торговых сетей Алтайского края. Подозреваемые смогли внедриться в онлайн-площадку, которую сеть использовала для грузоперевозок. Затем сибиряки перенаправили товары на склады в Новосибирск — изначально грузовики должны были направиться из Барнаула в Кемерово.
Полиции удалось раскрыть замысел до того, как товары попали в руки к предполагаемым ворам.
«Хищение провернули четверо жителей Новосибирской области, правда, воспользоваться краденым им не удалось, так как они были задержаны. Похищенный груз в полном объёме возвращён законному владельцу», — рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере, совершённой группой лиц.
Напомним, ранее в Новосибирске у жительницы военного санатория украли 5 тысяч рублей.
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