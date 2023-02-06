В Новосибирске у жительницы военного санатория украли 5 тысяч рублей

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
Жительница Новосибирска ограбила женщину на территории военного санатория.
В Новосибирске местная жительница совершила грабёж на территории военного санатория. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
По данным ведомства, инцидент произошёл 27 января в Заельцовском районе — на территории санатория «Ельцовка», который относится к комплексу «Приволжский» Минобороны РФ.
«Потерпевшая пояснила, что в квартире дома на ул. Территории военного санатория в Заельцовском районе подозреваемая отобрала у нее 5 тысяч рублей, после чего скрылась», — уточнили в полиции.
Подозреваемую задержали, ею оказалась ранее не судимая 48-летняя жительница Заельцовского района. В отношении неё возбудили уголовное дело по факту грабежа. Женщина находится под подпиской о невыезде.
Напомним, ранее мигрант украл более 30 метров медного кабеля в аэропорту Новосибирска.
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