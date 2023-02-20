Гинеколог объяснила, как отсутствие секса влияет на здоровье женщин

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По словам врача-гинеколога Анастасии Акимовой, отсутствие половой жизни не влияет на здоровье женщин напрямую.

Врач-гинеколог медицинского центра «Кравира» и сексолог Анастасия Акимова объяснила, как отсутствие секса влияет на здоровье женщин. По словам медика, нехватка или отсутствие половой жизни не влияет на здоровье женщин напрямую, пишет RuNews24.ru.

Акимова отметила, что женщина может получить удовольствие с помощью мастурбации и если такой расклад ее устраивает, то на репродуктивной системе отсутствие секса с мужчиной никак не скажется. Однако, если женщина переживает по поводу отсутствия сексуального партнера, то это действительно может стать причиной проблем со здоровьем, добавила гинеколог.

«Если рассматривать психологический компонент, то переживания женщины за нереализованный репродуктивный потенциал могут сыграть свою роль», —подчеркивает врач.

Напомним, гинеколог назвал самый эффективный способ защиты от болезней, передающихся половым путем.