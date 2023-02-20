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ГК «ВИС» прокомментировала пожар на стройке четвёртого моста в Новосибирске

Фото ГК «ВИС» прокомментировала пожар на стройке четвёртого моста в Новосибирске
Фото ГК «ВИС» прокомментировала пожар на стройке четвёртого моста в Новосибирске

Фото: ГУ МЧС НСО

В Новосибирске произошло возгорание на стройплощадке нового моста через Обь.

Рабочих эвакуировали с высоты 106 метров после возгорания на строительной площадке четвёртого моста через Обь. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «ВИС», ответственной за объект.

«На текущий момент никто не пострадал. Строители оказывают помощь в тушении возгорания с помощью огнетушителей, установленных на каждом этаже опалубки», — цитирует издание РБК заявление группы.

Предварительно, возгорание могло начаться из-за дизельной тепловой пушки.

Ранее в ГУ МЧС по Новосибирской области заявили, что пожар на стройплощадке ликвидирован. Сигнал о возгорании поступил в 21:44. Пожар начался на высоте 106 метров. Тушение огня заняло чуть больше получаса.

«Экипажи ГИБДД перекрыли участок дороги для беспрепятственного доступа к месту пожарной техники. Сотрудники МЧС России связались с администрацией строящегося объекта, которые оказали помощь в ликвидации пожара. Было принято решение тушить возгорание при помощи порошковых огнетушителей. Подняться на такую высоту позволил подъемный кран», — уточнили в ведомстве.

На происшествие реагировал 21 человек личного состава и 6 единиц техники, в том числе автомобильный коленчатый подъемник. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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