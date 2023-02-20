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Губернатор Новосибирской области заслушает Послание президента Федеральному Собранию

Фото Губернатор Новосибирской области заслушает Послание президента Федеральному Собранию
Фото Губернатор Новосибирской области заслушает Послание президента Федеральному Собранию

Nso.ru, kremlin.ru

Глава Новосибирской области Андрей Травников вылетит в Москву.

Глава Новосибирской области завтра, 21 февраля, отправится в Москву, чтобы заслушать обращение Президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.

Это будет 18-е по счету обращение российского лидера к представителям регионов, которое в этом году начнется ровно в полдень в Гостином дворе. Присутствие глав регионов на церемонии вместе с депутатами верхней и нижней палат и представителями различных ветвей власти является традиционным.

Фото Губернатор Новосибирской области заслушает Послание президента Федеральному Собранию 2

Трансляцию Обращения Владимира Путина к Федеральному собранию будут вести телеканалы «Первый», «НТВ», «Россия-1» с 12.00 по московскому времени.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», что в своем обращении Президент РФ большое внимание уделит специальной военной операции и даст оценку ситуации на международной арене.

Напомним, в январе Андрей Травников рассказывал о своей встрече с Владимиром Путиным, который, по его словам, похвалил темпы развития экономики Новосибирской области.

 

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