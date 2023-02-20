Губернатор Новосибирской области заслушает Послание президента Федеральному Собранию

Nso.ru, kremlin.ru

Глава Новосибирской области Андрей Травников вылетит в Москву.

Глава Новосибирской области завтра, 21 февраля, отправится в Москву, чтобы заслушать обращение Президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.

Это будет 18-е по счету обращение российского лидера к представителям регионов, которое в этом году начнется ровно в полдень в Гостином дворе. Присутствие глав регионов на церемонии вместе с депутатами верхней и нижней палат и представителями различных ветвей власти является традиционным.

Трансляцию Обращения Владимира Путина к Федеральному собранию будут вести телеканалы «Первый», «НТВ», «Россия-1» с 12.00 по московскому времени.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», что в своем обращении Президент РФ большое внимание уделит специальной военной операции и даст оценку ситуации на международной арене.

Напомним, в январе Андрей Травников рассказывал о своей встрече с Владимиром Путиным, который, по его словам, похвалил темпы развития экономики Новосибирской области.