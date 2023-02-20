К ЛДС Арене в Новосибирске пристроят павильон контроля доступа к кассам

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске выдали разрешение на строительство павильона контроля посетителей ЛДС Арены.

К ледовому дворцу спорта «Арена» на левом берегу Новосибирска пристроят павильон с пунктом контроля доступа посетителей. Документ с разрешением на строительство опубликовали на муниципальном портале города.

Компания-подрядчик выполнит этот павильон в рамках третьей очереди строительства. Павильон будет совмещен с билетными кассами и тепловым пунктом. Судя по разрешению, его возведение необходимо будет завершить до 30 июня 2023 года.

Общая площадь павильона составит 1243 квадратных метра.

Формально ЛДС Арена введен в эксплуатацию с декабря 2022 года — при этом первые матчи со зрителями ожидаются осенью 2023 года. Уже сейчас он считается самым большим ледовым стадионом в Сибири. Предыдущий рекорд принадлежал арене в Омске.

В Новосибирске в 2023 году продолжится строительство нового ЛДС. На него уйдет еще 690 миллионов рублей.