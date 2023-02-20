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общество

Ленобласть оказалась в тройке самых привлекательных регионов для трудовых мигрантов

Фото Ленобласть оказалась в тройке самых привлекательных регионов для трудовых мигрантов
Фото Ленобласть оказалась в тройке самых привлекательных регионов для трудовых мигрантов

Freepik, authors: ilkercelik

Ленинградская область вошла в топ российских регионов, оказавшихся самыми привлекательными для трудовых мигрантов по итогам 2022 года.

Ленинградская область вошла в топ регионов России, оказавшихся самыми привлекательными для трудовых мигрантов по итогам 2022 года с показателем в 12,8%, пишет Online47.

Всего в прошлом году границу РФ пересекли 13 миллионов иностранцев.Согласно данным экспертов Finexpertizа в число лидеров по количеству трудовых мигрантов вошли Москва и Подмосковье. На эти регионы пришлось свыше 40% всех регистраций.

Следом в рейтинге идут Петербург и Ленинградская область с показателем в 12,8 %. За год здесь провели 1,5 миллиона регистраций. А в числе наименее привлекательных для трудовых мигрантов регионов оказались Ненецкий автономный округ, Калмыкия и Марий-Эл.

Напомним, политолог рассказал, кому из мигрантов легче всего построить карьеру в России.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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