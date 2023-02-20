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МЧС прокомментировало пожар на четвёртом мосту в Новосибирске

Фото МЧС прокомментировало пожар на четвёртом мосту в Новосибирске
Фото МЧС прокомментировало пожар на четвёртом мосту в Новосибирске

Фото: ГУ МЧС НСО

В Новосибирске произошло возгорание на опалубке строящегося моста через Обь.

Пожар на опалубке строящегося моста через Обь ликвидировали. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сигнал о возгорании поступил в 21:44. Пожар начался на высоте 106 метров. Тушение огня заняло чуть больше получаса.

«Экипажи ГИБДД перекрыли участок дороги для беспрепятственного доступа к месту пожарной техники. Сотрудники МЧС России связались с администрацией строящегося объекта, которые оказали помощь в ликвидации пожара. Было принято решение тушить возгорание при помощи порошковых огнетушителей. Подняться на такую высоту позволил подъемный кран», — уточнили в ведомстве.

На происшествие реагировали 14 человек личного состава и 4 единицы техники, в том числе автомобильный коленчатый подъемник. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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