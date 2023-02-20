Жителей Новосибирской области на этой неделе ждут длинные выходные и праздничный салют

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Жителей Новосибирской области ждут длинные выходные и праздничный салют.
В Новосибирской области на этой неделе официально рабочими будут всего три дня. В четверг, 23 февраля — выходной в честь Дня защитника Отечества. А 22 февраля можно будет работать на один час меньше.
Также нерабочим днем будет и 24 февраля, в связи с переносом на один день новогодних праздников.
Таким образом, жители области, работающие по пятидневке, будут отдыхать с 23 по 26 февраля включительно.
Следующий праздничный день — 8 марта — уже не принесет длинных выходных.
Напомним, праздник 23 Февраля получил официальный статус в 1995 году, а свое современное название — в 2006 году. День защитника Отечества отмечают также в Белоруссии, Киргизии и Таджикистане.
Обычно этот день проводят торжественные церемонии возложения цветов к памятникам павших воинов, устраивают праздники и тематические встречи.
Напомним, в Новосибирске 23 февраля планируют запустить праздничный салют на Михайловской набережной. Время запуска пока не называется.
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