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Жителей Новосибирской области на этой неделе ждут длинные выходные и праздничный салют

Фото Жителей Новосибирской области на этой неделе ждут длинные выходные и праздничный салют
Фото Жителей Новосибирской области на этой неделе ждут длинные выходные и праздничный салют

Pixabay.com

Жителей Новосибирской области ждут длинные выходные и праздничный салют.

В Новосибирской области на этой неделе официально рабочими будут всего три дня. В четверг, 23 февраля — выходной в честь Дня защитника Отечества. А 22 февраля можно будет работать на один час меньше.

Также нерабочим днем будет и 24 февраля, в связи с переносом на один день новогодних праздников.

Таким образом, жители области, работающие по пятидневке, будут отдыхать с 23 по 26 февраля включительно.

Следующий праздничный день — 8 марта — уже не принесет длинных выходных.

Напомним, праздник 23 Февраля получил официальный статус в 1995 году, а свое современное название — в 2006 году. День защитника Отечества отмечают также в Белоруссии, Киргизии и Таджикистане.

Обычно этот день проводят торжественные церемонии возложения цветов к памятникам павших воинов, устраивают праздники и тематические встречи.

Напомним, в Новосибирске 23 февраля планируют запустить праздничный салют на Михайловской набережной. Время запуска пока не называется.

 

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Новосибирская область
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