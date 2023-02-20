Новосибирский «Локомотив» обыграл «Югра-Самотлор» на своей площадке

Фото: lokovolley.com

Новосибирский ВК «Локомотив» одолел гостей из Нижневартовска в последнем матче зимы на своей площадке.

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» победил в домашнем матче против нижневартовского ВК «Югра-Самотлор». Игра прошла 19 февраля на «Локомотив Арене» и завершилась со счётом 3:1 (25:15, 24:26, 25:17, 25:22).

Самым результативным игроком новосибирцев стал диагональный Илья Казаченков (24 очков, из которых 6 эйсов). Также 19 очков на счету доигровщика Омара Курбанова, 15 — у блокирующего Ильяса Куркаева.

Это была последняя зимняя игра новосибирского клуба на домашней площадке. Следующий матч пройдёт 25 февраля — сибиряки сыграют в Нижнем Новгороде с «АСК». Ближайшие игры в Новосибирске пройдут 4, 15 и 24 марта. Билеты доступны по ссылке.

Напомним, ранее новосибирский «Локомотив» победил в сибирском дерби на «Кузбасс-арене».