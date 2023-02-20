Под Новосибирском похоронили погибшего на СВО военного и его 4-летнюю дочь

Коллаж Сиб.фм: фото из паблика "Типичное Болотное" во "ВКонтакте"
В понедельник, 20 февраля, в городе Болотное Новосибирской области простились с участником СВО Максимом Березовским и его маленькой дочкой – местные жители называют это судьбой.
Информация о панихиде появилась в группе «Типичное Болотное» в соцсети «ВКонтакте». Всех, кому был знаком Максим Березовский, и его маленькая дочка пригласили на церемонию прощания.
«20.02.23 года состоится прощание с Березовским Максимом Александровичем и с его дочерью в 12:00 на Восточной 47, а так же на Забобонова в Доме памяти с 13:00 до 14:00», – сообщил паблик.
На панихиде были представители администрации Болотнинского района и одноклассники Максима. В зоне СВО мужчина служил водителем-механиком. Героически погиб 2-го февраля. Все затраты на похороны взяла на себя районная администрация.
«Администрация оказала всю помощь по организации похорон как отца, участника СВО, так и его дочери, расходы взяла на себя»,
– пояснил Сиб.фм заместитель главы Болотнинского района Вячеслав Грибовский.
Трагической случайностью стала и смерть четырёхлетней дочери героя. Знакомые семьи Березовских не раскрывают всех подробностей, но говорят, что так совпало: ребёнок болел.
«Это личное, семейное. Случаи не связаны, но так сложилась судьба. У ребёнка наступила естественная смерть», – лишь добавляют знакомые семьи.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают