Механик-водитель из Новосибирской области Максим Березовский погиб в ходе СВО

Фото: группа «Типичное Болотное» во «Вконтакте».

Мехвод Максим Березовский из Новосибирской области погиб в зоне проведения СВО.

Механик-водитель из города Болотное в Новосибирской области Максим Березовский погиб в ходе проведения специальной военной операции. Прощание с ним состоится в понедельник, 20 февраля. Об этом сообщили в группе «Типичное Болотное» Вконтакте.

Максим Березовский служил по контракту в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде механиком-водителем БМП. Подробности гибели военнослужащего неизвестны, Сиб.фм уточняет информацию. Также сообщается о гибели его малолетней дочери.

Прощание с мужчиной и его дочерью состоится 20 февраля в 12:00 на улице Восточная, 47, а также на улице Забобонова в Доме памяти с 13:00 до 14:00.

Ранее Сиб.фм сообщал подробности гибели пары под Новосибирском после Дня всех влюблённых. Их тела нашли рано утром на берегу реки Каргат. По данным источника в правоохранительных органах, тела долгое время провели на холоде. Точную причину смерти установят судмедэксперты.

Также сообщалось, что подполковник из Новосибирской области погиб на спецоперации.