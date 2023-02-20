Под Новосибирском произошёл пожар в телятнике на 230 коров

Фото: Pixabay.com

В Новосибирской области произошёл пожар в телятнике на 230 голов.

Пожар произошёл в телятнике в селе Мураши Усть-Таркского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. Инцидент случился ночью 19 февраля. В телятнике на тот момент находились 230 голов крупного рогатого скота.

Животных удалось спасти, рассказали в МЧС.

«Животные не пострадали благодаря их слаженным и оперативным действиям. Коров разместили в соседнем здании телятника. За семь минут огнеборцы локализовали пожар на площади 240 квадратных метров. Еще через 38 минут специалисты объявили о ликвидации открытого горения. По предварительным данным, к возгоранию привело короткое замыкание электросети в телятнике», — уточнили в ведомстве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Искитимском районе Новосибирской области сгорел частный дом, на территории которого располагался приют для бездомных животных. В результате инцидента погибли около 40 собак, еще несколько десятков псов получили травмы и ожоги.