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Под Новосибирском произошла утечка соляной кислоты из грузового вагона

Фото Под Новосибирском произошла утечка соляной кислоты из грузового вагона
Фото Под Новосибирском произошла утечка соляной кислоты из грузового вагона

Фото: Pixabay.com

Специалисты устраняют последствия утечки соляной кислоты под Новосибирском.

На железнодорожной станции Барабинск произошла утечка соляной кислоты из контейнера. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратурой. Ведомство организовало проверку.

По данным прокуратуры, сегодня около 17:00 на станции выявили течь соляной кислоты, которая является опасным грузом. Вещество находилось в контейнере, помещённом в вагон. Состав следовал от станции Приволжская Приволжской железной дороги до станции Лена Восточно-Сибирской железной дороги.

«Специализированными службами приняты меры к ликвидации разлива, вагон отцеплен от грузового состава, вред окружающей среде по предварительной информации не причинен. Барабинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства, регламентирующего вопросы перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом», — уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее в Новосибирске произошла утечка опасного химического вещества из вагона поезда.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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