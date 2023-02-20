Поток мигрантов в Новосибирскую область увеличился на 16%

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Число мигрантов в Новосибирской области увеличилось по итогам прошлого года.

Около 155 тысяч иностранцев прибыли в Новосибирск работать в прошлом году, это на 16% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщили в пресс-службе аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

«В 2022 году характерный для российского рынка труда дефицит «синих воротничков» только усилился. В сфере «рабочих специальностей» традиционно высока доля иностранных работников, потребность в которых сейчас стала ещё больше. На фоне нехватки кадров зарплаты курьеров, водителей, ремонтников, кладовщиков, грузчиков и строителей начали расти», — отметила президент компании Елена Трубникова.

Из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии прибывает около 90% всех мигрантов. Также увеличилось количество иностранцев из Казахстана, Азербайджана, Вьетнама, Молдовы, Турции, Туркмении и Китая.

При этом показатели увеличиваются по всей стране. По числу мигрантов в России лидируют Красноярский край и Иркутская область.

Напомним, Ленобласть оказалась в тройке самых привлекательных регионов для трудовых мигрантов.