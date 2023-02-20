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общество

Психолог объяснила, как не травмировать психику ребенка при разводе

Фото Психолог объяснила, как не травмировать психику ребенка при разводе
Фото Психолог объяснила, как не травмировать психику ребенка при разводе

Freepik, authors: fizkes

По словам психолога Юлии Владис, родителям не оскорблять друг друга при разводе в присутствии детей.

Говоря с ребенком о разводе, важно донести до него, что вы всегда будете его мамой и папой. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала психолог Юлия Владис. По ее словам, не стоит оскорблять друг друга при ребенке после известий о разводе.

«Ребенок должен понимать, что после развода он не лишится родителей. Обязательно расскажите ребенку или детям, что он/они не являются причиной развода. Часто дети винят именно себя», — рекомендует специалист.

Как отмечает Владис, ребенку после известия о разводе нужно дать погоревать. Однако, если ребенок начал закрываться в себе, нужно отвести его к врачу, добавила она.

«Не требуйте от него мгновенного веселья, пусть переживет трагедию по-своему. Скажите ему, что вы рядом, что готовы с ним поговорить. Если заметите, что ребенок закрывается в себе, обратитесь к психологу», — подытожила психолог.

Напомним, психолог дала совет по борьбе с детскими фобиями.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

дети
травма
родители
развод
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