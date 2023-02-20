Психолог объяснила, как не травмировать психику ребенка при разводе

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По словам психолога Юлии Владис, родителям не оскорблять друг друга при разводе в присутствии детей.

Говоря с ребенком о разводе, важно донести до него, что вы всегда будете его мамой и папой. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала психолог Юлия Владис. По ее словам, не стоит оскорблять друг друга при ребенке после известий о разводе.

«Ребенок должен понимать, что после развода он не лишится родителей. Обязательно расскажите ребенку или детям, что он/они не являются причиной развода. Часто дети винят именно себя», — рекомендует специалист.

Как отмечает Владис, ребенку после известия о разводе нужно дать погоревать. Однако, если ребенок начал закрываться в себе, нужно отвести его к врачу, добавила она.

«Не требуйте от него мгновенного веселья, пусть переживет трагедию по-своему. Скажите ему, что вы рядом, что готовы с ним поговорить. Если заметите, что ребенок закрывается в себе, обратитесь к психологу», — подытожила психолог.

Напомним, психолог дала совет по борьбе с детскими фобиями.