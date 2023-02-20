Россиян предупредили о страшных последствиях недосыпа

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Специалисты Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики объяснили, чем опасен недостаток сна.

Эксперты Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали, что человеку важно спать не менее 6 часов в день, чтобы отдохнуть и восстановиться, пишет sovainfo.ru.

«Очень важно ложиться спать до 23:00, потому что в это время активно вырабатывается гормон сна — мелатонин, который замедляет процессы старения в организме, влияет на уровень гормона роста и помогает бороться со стрессом», — объясняют врачи.

Как отмечают специалисты, недостаток сна чреват разбитостью, усталостью и сонливостью. Так, хронический недосып может привести к ухудшению памяти, внимания, раздражительности и подавленному эмоциональному состоянию.

Напомним, сомнолог Лебедева развеяла миф о необходимости ложиться спать до полуночи.