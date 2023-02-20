«Седьмой день без сознания»: родственники блогера из Новосибирска показали фото из реанимации после страшной аварии на Бали

Https://t.me/sbor_angelika, коллаж сиб.фм

Жительница Новосибирска Анжелика Чудоякова, получившая двойной прелом черепа в ДТП на Бали, не реагирует на терапию.

По словам родственников, страшная авария произошла в ночь на 12 февраля, спустя день после того, как Анжелика и ее друг прилетели в Индонезию. Пара отправилась прокатиться на байке, но их «кто-то сильно подрезал». В результате девушка вылетела с пассажирского сидения и ударилась головой о бортик. Удар был такой силы, что мотоциклетный шлем раскололся.

В результате Анжелика получила серьезные повреждения головного мозга. На фрагменте опубликованного в соцсетях медицинского заключения значится «вдавленный перелом правой височно-теменной кости черепа и перелом лобной кости». Девушку доставили в местную клинику, где ей провели операцию на мозге. Жизни ее друга ничего не угрожает.

Сейчас родственники Анжелики объявили сбор средств на ее лечение, потому как один день в клинике на Бали им обходится в сто тысяч рублей.

Уже семь дней она остается без сознания. Сообщается, что Анжелика дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких и не реагирует на внешние раздражители, в том числе на свет. По их словам, индонезийские врачи сделали все возможное, чтобы помочь ей, и теперь остается только ждать.

Сбор средств на лечение Анжелики открыт на ее странице в Instagram*: ms.angimarvel, на странице СГУПСА в ВК и телеграмм-канале @t.me/sbor_angelika. Также родственники девушки предупреждают, что трагедия, которая постигла их семью, уже привлекла внимание мошенников и просят тех, кто хочет помочь Анжелике пользоваться только данными для перевода средств, опубликованными на этих ресурсах.

Напомним, Анжелика Чудоякова родилась и выросла в хакасском селе Балыкса. Несколько лет назад она переехала в Новосибирск, окончила Сибирский государственный университет путей сообщения и начала вести собственный блог в социальных сетях. Также Анжелика занималась продажей образовательных курсов. Побывать на Бали было ее заветной мечтой.

В настоящий момент на лечении в клинике на Бали находится еще одна жительница Новосибирска Елена Новосельцева. Во время отпуска Елена пережила два инсульта и также оказалась в реанимации. 20 февраля спецборотом ее планируют доставить в Россию.

*Соцсеть, признанная в России экстремистской.