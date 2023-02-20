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Умерла пострадавшая в ДТП на Бали блогер из Новосибирска

Фото Умерла пострадавшая в ДТП на Бали блогер из Новосибирска
Фото Умерла пострадавшая в ДТП на Бали блогер из Новосибирска

Коллаж Сиб.фм

Новосибирская блогерша скончалась после аварии на Бали.

Пострадавшая в результате аварии на Бали Анжелика Чудоякова из Новосибирска скончалась спустя неделю в реанимации. Об этом сообщили в телеграм-канале, открытом для сбора средств на лечение девушки.

«Хотим сообщить, что закрываем сбор средств для лечения Анжелики, в связи с тем, что она ушла из жизни. Буквально час назад сердце Анжелики не выдержало, врачи на протяжении долгого времени прилагали все усилия, чтобы реанимировать ее, но спасти ее не удалось», — сказано в сообщении.

В качестве причины смерти указана черепно-мозговая травма, обширное кровоизлияние, субдуральная и эпидуральная гематомы.

Напомним, Анжелика Чудоякова попала в ДТП на Бали в ночь на 12 февраля во время поездки на байке со своим другом. Сообщается, что пару кто-то "сильно подрезал". Анжелика вылетела с пассажирского сиденья и ударилась головой о бордюр так, что ее шлем раскололся.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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