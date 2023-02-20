В Новосибирске 23 февраля потеплеет до +2 градусов

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Ко Дню защитника Отечества в Новосибирске ожидается заметное потепление.

Жителей Новосибирска ожидает потепление до +2 градусов 23 февраля. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

По данным синоптиков, повышение температуры воздуха ожидается на протяжении следующих трёх дней. Изменение погоды связано с приходом воздушных масс с севера Казахстана. При этом возможно усиление ветра, а также на территории Новосибирской области могут быть снегопады.

Ночью 21 февраля температура воздуха составит до -9 градусов, днем потеплеет до 0 градусов. Скорость ветра может достигать 9 метров в секунду.

Температура ночью 22 февраля составит -7 градусов, днём вновь потеплеет до нуля. Плюсовая температура ожидается 23 февраля.

Напомним, в Новосибирске с 23 февраля изменится график движения электричек.