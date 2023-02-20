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В Новосибирске с 23 февраля изменится график движения электричек

Фото В Новосибирске с 23 февраля изменится график движения электричек
Фото В Новосибирске с 23 февраля изменится график движения электричек

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске с 23 по 26 февраля электропоезда будут ходить по расписанию выходного дня.

В Новосибирске в конце недели изменится график движения электропоездов. В связи с праздничными днями они будут курсировать по расписанию выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба компании «Экспресс-пригород».

Дополнительно в эти дни будут ходить поезда:

– №6323 Новосибирск – Коченево (отправление — в 15:07, прибытие — в 16:18);

– №6318 Коченево – Новосибирск (отправление — в 17:38, прибытие — в 18:51).

А 22 февраля будет организован еще один рейс из Новосибирска в Томск по обычному графику.

Фото В Новосибирске с 23 февраля изменится график движения электричек 2

Компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, на официальном сайте компании и по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8 (383)229-25-67 (в рабочие дни, с 8:00 до 17:00).

Напомним, на этой неделе жителей Новосибирской области ждут длинные выходные в связи с празднование Дня защитника Отечества, а также праздничный салют.

 

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