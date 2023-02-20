В Новосибирске инженера строительной компании осудят за гибель работника на стройке

Фото: СК РФ по Новосибирской области

Главного инженера строительной компании в Новосибирске осудят за падение рабочего в шахту лифта.

В сентябре 2022 года в Новосибирске во время строительства дома рабочий упал в шахту лифта и погиб на месте от полученных травм. Главного инженера строительной компании обвинили в нарушении правил безопасности. Теперь он предстанет перед судом, сообщают в Следственном комитете региона.

34-летний бетонщик не имел допуска к работе на высоте, а также страховочного снаряжения. Несмотря на это, 27 сентября 2022 года он вышел на участок рядом с шахтой лифта, оступился на листе фанеры, упал в 8-метровую шахту лифта и погиб.

На главного инженера строительной компании завели дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Обвиняемый в преступлении инженер признал вину в полном объёме и раскаялся. Следователи железнодорожного отдела СУ СК РФ по НСО собрали доказательства и передали дело в суд.

Это не первый случай падения в шахту лифта во время стройки. Так, в 2020 году на стройке погиб каменщик. Он упал с высоты 4 метра и от полученных травм скончался на месте.

Напротив, житель Красноярска провалился в вентиляционную шахту недостроенного 25-этажного дома и остался жив. Падение произошло с высоты приблизительно десятого этажа. Спасти мужчину могли габариты шахты: он мог упереться в неё руками и ногами и не провалиться до конца.