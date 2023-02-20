В Новосибирске ищут насильника двух женщин

Фото: СКР НСО

В Новосибирске мужчина совершил преступления против половой неприкосновенности двух женщин.

Следователи в Новосибирске разыскивают предполагаемого насильника двух женщин. Ориентировку разослало СУ СКР по Новосибирской области в понедельник, 20 февраля.

По данным ведомства, преступления против половой неприкосновенности мужчина совершил 18 февраля на улицах Лескова и Короленко в Октябрьском районе.

«Следственные органы просят оказать помощь в установлении личности и местонахождении подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух женщин», — говорится в сообщении СК.

Приметы разыскиваемого: возраст 35-40 лет, рост около 170 см, носит усы и бороду. Был одет в шапку черного цвета, пуховик темно-зеленого цвета.

Следователи просят обратиться всех, кто владеет информацией о подозреваемом, по телефонам: 8 (383) 266-02-02 или 102.

Напомним, в Новосибирске полиция ищет участников группировки «Ашановских».