В Новосибирске ищут насильника двух женщин

Фото: СКР НСО
В Новосибирске мужчина совершил преступления против половой неприкосновенности двух женщин.
Следователи в Новосибирске разыскивают предполагаемого насильника двух женщин. Ориентировку разослало СУ СКР по Новосибирской области в понедельник, 20 февраля.
По данным ведомства, преступления против половой неприкосновенности мужчина совершил 18 февраля на улицах Лескова и Короленко в Октябрьском районе.
«Следственные органы просят оказать помощь в установлении личности и местонахождении подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух женщин», — говорится в сообщении СК.
Приметы разыскиваемого: возраст 35-40 лет, рост около 170 см, носит усы и бороду. Был одет в шапку черного цвета, пуховик темно-зеленого цвета.
Следователи просят обратиться всех, кто владеет информацией о подозреваемом, по телефонам: 8 (383) 266-02-02 или 102.
Напомним, в Новосибирске полиция ищет участников группировки «Ашановских».
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают