В Новосибирске полиция ищет участников группировки «Ашановских»

Фото: Сиб.фм

По данным новосибирской полиции, заявления на действия группировки «Ашановских» подали родители четырех подростков.

В Новосибирске родители четырёх подростков подали заявления в полицию из-за действий так называемой группировки «Ашановских». Об этом в воскресенье, 19 февраля, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. Полиция ищет подозреваемых.

«Проводится проверка. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств противозаконных деяний и лиц их совершивших», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, сегодня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о так называемой группировке «Ашановских», состоящей из подростков, которые вымогают деньги у несовершеннолетних.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске подростки из «Ашановской» группировки держат в страхе жителей сразу нескольких микрорайонов в Калининском районе, а также посетителей Торгового центра «Ашан».