В Новосибирске начали продавать билеты на спектакли театра Афанасьева

Густаво Зырянов / Сиб.фм
В Новосибирске Театр Афанасьева с 20 февраля начал продавать билеты на спектакли на новой сцене.
Новосибирский городской драматический театр имени Сергея Афанасьева начинает полноценный показ спектаклей в новом здании.
Первым спектаклем, представленным зрителю на новой сцене, станет постановка «Наступило завтра», посвященная 35-летию театра. Увидеть ее можно будет 22, 23 и 27 марта. Об этом сообщает официальный сайт театра.
28 марта зрители смогут посетить спектакль «Зеленая зона», а 29 и 30 марта — любимую всеми «Хануму».
Также в марте поклонники театра смогут увидеть легендарный спектакль «Унтиловск», который возвращается в репертуар. Премьера назначена на 25 и 26 марта.
Цена билетов варьируется от 1000 до 3000 рублей. Касса работает ежедневно с 11 до 20.00.
Напомним, в конце января труппа переехала в отремонтированное здание бывшего кинотеатра «Пионер»(ул. Максима Горького, 52) , на реконструкцию которого было потрачено порядка 630 млн. рублей из бюджетов различного уровня. Площадь нового помещения театра составляет более 3000 кв. м. Зрительный зал рассчитан на 209 мест.
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