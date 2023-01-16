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Новосибирский театр Афанасьева переезжает в новое здание

Фото Новосибирский театр Афанасьева переезжает в новое здание
Фото Новосибирский театр Афанасьева переезжает в новое здание

Фото со страницы НГДТ под руководством С. Афанасьева во «ВКонтакте»

В Новосибирске в новое здание переезжает городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во врем оперативного совещания в правительстве региона поблагодарил областные власти за помощь и сотрудничество при реконструкции нового здания театра Афанасьева.

По словам градоначальника, без этой поддержки финансирование и сдача театра могли бы состояться на два года позже.

«Это ещё раз подтверждает наш принцип: если подрядчик готов работать с опережением, мы найдём возможность для того, чтобы приблизить цель», — подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Свой последний спектакль на старой сцене артисты дали в пятницу, 14 января.

«Сейчас труппа находится в стадии переезда, освоения новой сцены, но ожидаем, что уже в первом квартале артисты начнут показывать спектакли в новом здании театра», — добавил Локоть.

Напомним, в новое здание на улице Максима Горького, 52 театр Афанасьева должен был переехать до конца 2022 года. Премьеры в театре начнутся лишь в 2023 году, так как требуется перенос и адаптация спектаклей для новой сцены. В новом здании общей площадью почти 3 тысячи квадратных метров оборудовали зрительный зал на 209 мест, вестибюль, гардероб и буфет.

Техническое открытие нового здания театра в бывшем кинотеатре «Пионер» состоялось 12 августа.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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