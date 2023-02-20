В Новосибирске глава племзавода «Ирмень» Бугаков стал депутатом Заксобрания

Густаво Зырянов / Сиб.фм
В Новосибирске Олег Бугаков сменил в депутатском кресле в НЗС Александре Терепа.
В Новосибирске депутатом Заксобрания области стал Олег Бугаков, сын и преемник известного председателя ЗАО «Племзавод «Ирмень» Юрия Бугакова, который ушел из жизни в 2020 году.
Решение об этом было принято сегодня, 20 февраля, на очередной сессии регионального парламента. Олег Бугаков продвинулся по списку «Единой России» и сменил в депутатском кресле Александра Терепа, который недавно возглавил Социальный фонд России.
Бугаков-младший руководит ЗАО племзавод «Ирмень» с января 2021 года. На сегодняшний день это хозяйство является одним из лучших сельхозпредприятий в России.
Напомним, в Новосибирской области учреждена премия имени Юрия Бугакова и обустроен парк в его честь рядом со зданием Законодательного собрания.
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