В Новосибирске глава племзавода «Ирмень» Бугаков стал депутатом Заксобрания

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске Олег Бугаков сменил в депутатском кресле в НЗС Александре Терепа.

В Новосибирске депутатом Заксобрания области стал Олег Бугаков, сын и преемник известного председателя ЗАО «Племзавод «Ирмень» Юрия Бугакова, который ушел из жизни в 2020 году.

Решение об этом было принято сегодня, 20 февраля, на очередной сессии регионального парламента. Олег Бугаков продвинулся по списку «Единой России» и сменил в депутатском кресле Александра Терепа, который недавно возглавил Социальный фонд России.

Бугаков-младший руководит ЗАО племзавод «Ирмень» с января 2021 года. На сегодняшний день это хозяйство является одним из лучших сельхозпредприятий в России.

Напомним, в Новосибирской области учреждена премия имени Юрия Бугакова и обустроен парк в его честь рядом со зданием Законодательного собрания.