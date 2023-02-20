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В Новосибирске опубликован график работы Почты России в праздничные дни

Фото В Новосибирске опубликован график работы Почты России в праздничные дни
Фото В Новосибирске опубликован график работы Почты России в праздничные дни

Фото пресс-службы Почты России

В Новосибирской области изменился график работы отделений Почты России в связи с праздничными днями в феврале и марте.

График работы отделений Почты России изменился в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля и Международного женского дня 8 Марта. В эти дни подразделения ПФР не будут работать. Почтальоны не будут разносить корреспонденцию и выплаты.

"22 февраля и 7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час", — уточили в пресс-службе Почты России.

24 февраля отделения будут работать по графику воскресенья, а 25 февраля и 9 марта возобновят обслуживание по обычному графику.

"Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании", — добавили в организации.

Как ранее писал Сиб.фм, для новосибирцев 20 февраля началась короткая рабочая неделя. Официально рабочими будут всего три дня. В четверг, 23 февраля — выходной в честь Дня защитника Отечества. А 22 февраля можно будет работать на один час меньше.

Также нерабочим днем будет и 24 февраля, в связи с переносом на один день новогодних праздников.

Таким образом, жители области, работающие по пятидневке, будут отдыхать с 23 по 26 февраля включительно.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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