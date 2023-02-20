В Новосибирске по решению суда убрали продуктовый киоск на станции «Барабинск»

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В Новосибирске приставы за долги заставили предпринимателя снести киоск.
В Новосибирске приставы заставили должницу исполнить судебное решение. Для этого пришлось прибегнуть к сносу ее продуктового киоска на платформе пассажирской станции «Барабинск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что изначально владелица киоска отказывалась выполнять решение суда. И теперь намерена обжаловать его.
Однако после предупреждения приставов бизнесвумен самостоятельно вывезла киоск со станции. В противном случае ей бы грозило привлечение к административной ответственности и оплата исполнительского сбора.
Напомним, ранее семьи мобилизованных из Барабинска пожаловались главе региона Андрею Травникову. Губернатор посоветовал местным жителям обратиться в социальные органы за компенсацией затрат на обмундирование мобилизованных.
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