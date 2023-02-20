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общество

В Новосибирске владелец автомата выдал iPhone девочке после скандала

Фото В Новосибирске владелец автомата выдал iPhone девочке после скандала
Фото В Новосибирске владелец автомата выдал iPhone девочке после скандала

Фото: АСТ-54

Ранее родители 12-летнего ребёнка в Новосибирске пожаловались на обман в игровом автомате.

В Новосибирске 12-летней девочке выдали iPhone, который она выиграла в автомате. Ранее родители ребёнка заявили, что вместо обещанного мобильного телефона ей вручили пустую коробку. В группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фото матери девочки с призом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска пожаловалась в социальных сетях на игровой автомат в ТЦ «Река», который наглым образом обманул ее 12-летнюю дочку.

Женщина сообщила, что ее дочка решила сразиться с игровым автоматом и выиграла iPhone 11 Pro Max. Ребенок был в неописуемом восторге. Однако, когда девочка открыла коробку, она оказалась пуста.

Напомним, ранее психолог назвала иллюзию самореализации основной причиной игровой зависимости у россиян.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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