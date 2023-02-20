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В Новосибирске возле жилых домов загорелся УАЗ

Фото В Новосибирске возле жилых домов загорелся УАЗ
Фото В Новосибирске возле жилых домов загорелся УАЗ

ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске сгорел дотла припаркованный в жилом микрорайоне УАЗ.

В Новосибирске сегодня утром загорелся автомобиль УАЗ, припаркованный на улице Согласия в поселке Октябрьский Мошковского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

В течение двенадцати минут пожарный расчет из 12 человек и 3 единиц техники тушил пожар на площади 10 кв. м, препятствуя распространению огня на жилые дома и соседние автомобили.

Стоит сказать, что УАЗы в последнее время довольно часто самовозгораются. Результаты независимых экспертиз, которые приводят автомобильные медиа, говорят о том, что причиной такого явления может быть разгерметизация топливопровода в месте его крепления с помощью пластикового соединителя. Может загореться также проводка и «противошумка». Что послужило причиной пожара в данном случае, не уточняется.

Напомним, 18 февраля в Новосибирске во время пожара в частном приюте для животных погибли 40 собак и кошек. Всего в приюте на момент возгорания содержалось порядка ста животных. Их судьбой сейчас занимаются волонтеры.

 

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