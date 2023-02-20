В Новосибирске зафиксировали рекордный ввод жилья в январе

Фото: Максим Николаев

В январе текущего года в Новосибирской области отметили рекордный ввод жилья.

Новосибирская область ввела за январь текущего года 355,6 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений, это 317% к среднему показателю января за 12 лет, и в 166% от рекордного по объёму строительства 2015 года. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

По данным эксперта, по общему объёму ввода регион занял непривычное для себя 8 место по России, а по индустриальному строительству – 6, как и по итогам 2022 года.

«В целом по РФ январский ввод превышает результаты прошлого года на 18%, Новосибирская область приросла на 87,8%, но этого не хватило чтобы попасть даже в ТОП-15 по темпам роста. Приморский край вырос в 3,3 раза и обогнал Новосибирскую область по индустриальному строительству, Республика Крым показала рост 920% до 178 тысяч квадратов, что в 1,5 раза больше чем среднегодовой ввод по январю в Новосибирской области. Рекордно высокое 7 место у Челябинской области», — утончил Николаев.

При этом доля ИЖС в общем объёме ввода составила в январе 51,44%, что на 2 пуккта меньше, чем в прошлом году. В Новосибирской области население обеспечило только 28,3% от общего объёма ввода, что в 1,5 раза хуже результатов прошлого года, подытожил аналитик.

Напомним, ранее в Новосибирске на застройщика «НСК-Инвест» возбудили уголовное дело из-за долгостроя.