В Томске пятилетний мальчик умер в больнице после пожара и недели в коме

Фото: Freepik.com, прокуратура Томской области

Пятилетний мальчик умер в больнице после пожара на Большой Подгорной в Томске.

11 февраля в Томске пятилетний ребенок остался дома один. По предварительной причине, из-за неосторожного обращения с огнём в квартире начался пожар. Пожарные спасли мальчика от огня, но надышавшийся продуктами горения мальчик впал в кому. 20 февраля он скончался. Об этом сообщает КП-Томск со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

По данным МЧС, наиболее возможная причина пожара на Большой Подгорной, 232 — неосторожное обращение с огнём. Ребенок не получил значительных ожогов при начавшемся в квартире пожаре, но в медицинское учреждение его доставили уже в состоянии комы — он оставался в таком состоянии дольше недели.

«Пятилетний мальчик скончался от токсического отравления продуктами горения», — сообщают в пресс-службе облздрава.

Также известно, что дом, в котором произошел пожар, был признан аварийным и подлежал сносу. Расследование происшествия контролирует прокуратура Ленинского района Томска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что самарские полицейские спасли 11-летнего ребенка от родителей-наркоманов.