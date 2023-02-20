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В Томской области мать нашла мёртвого сына за диваном

Фото В Томской области мать нашла мёртвого сына за диваном
Фото В Томской области мать нашла мёртвого сына за диваном

Фото: ГУ МВД по Томской области

Жительница Томской области обнаружила погибшего сына между диваном и стеной.

В городе Колпашево Томской области мать нашла полугодовалого сына мертвым между диваном и стеной. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Сибирячка рассказала, что легла спать вместе с ребенком на разложенном диване. Когда она проснулась, то обратила внимание, что мальчика не было рядом. Позже женщина заметила, как ребёнок застрял между диваном и стеной вверх ногами. Мальчик уже не подавал признаков жизни.

Мать вызвала скорую помощь, медики констатировали смерть ребёнка. Специалисты выясняют точную причину гибели малыша.

По данным СМИ, у матери погибшего ребёнка есть ещё четверо детей.

Напомним, ранее появились подробности гибели пары под Новосибирском после Дня всех влюблённых.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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