В Томской области мать нашла мёртвого сына за диваном

Фото: ГУ МВД по Томской области
Жительница Томской области обнаружила погибшего сына между диваном и стеной.
В городе Колпашево Томской области мать нашла полугодовалого сына мертвым между диваном и стеной. Об этом сообщает «РЕН ТВ».
Сибирячка рассказала, что легла спать вместе с ребенком на разложенном диване. Когда она проснулась, то обратила внимание, что мальчика не было рядом. Позже женщина заметила, как ребёнок застрял между диваном и стеной вверх ногами. Мальчик уже не подавал признаков жизни.
Мать вызвала скорую помощь, медики констатировали смерть ребёнка. Специалисты выясняют точную причину гибели малыша.
По данным СМИ, у матери погибшего ребёнка есть ещё четверо детей.
Напомним, ранее появились подробности гибели пары под Новосибирском после Дня всех влюблённых.
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