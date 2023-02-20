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общество

Ветеринары из Забайкалья провели уникальную операцию по спасению жизни крысы

Фото Ветеринары из Забайкалья провели уникальную операцию по спасению жизни крысы
Фото Ветеринары из Забайкалья провели уникальную операцию по спасению жизни крысы

Freepik, authors:vadimrysev/ фото носит иллюстративный характер

В Забайкальском крае ветеринары прооперировали крысу Машу, у которой была опухоль размером с теннисный мяч.

В Забайкальском крае в городе Краснокаменск врачи ветклиники провели операцию и спасли жизнь домашней крысе Маше. У грызуна была опухоль размером с теннисный мяч, пишет zabnews.

«Крыску оперировали на свой страх и риск по обращению владельца. Опухоль была очень большая, врач ввёл грызуну наркоз, и новообразование удалось успешно убрать. Буквально через несколько дней Маша уже хорошо себя чувствовала», — рассказали в ветклинике.

Сотрудница клиники для животный добавила, что недавно врачи также прооперировали и морскую свинку с опухолью, она выжила. После лечения животное даже пытались продать.

Напомним, ветеринар объяснил, почему змей опасно держать в городских квартирах.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

врачи
ветеринары
операция
крыса
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