Ветеринары из Забайкалья провели уникальную операцию по спасению жизни крысы

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В Забайкальском крае ветеринары прооперировали крысу Машу, у которой была опухоль размером с теннисный мяч.
В Забайкальском крае в городе Краснокаменск врачи ветклиники провели операцию и спасли жизнь домашней крысе Маше. У грызуна была опухоль размером с теннисный мяч, пишет zabnews.
«Крыску оперировали на свой страх и риск по обращению владельца. Опухоль была очень большая, врач ввёл грызуну наркоз, и новообразование удалось успешно убрать. Буквально через несколько дней Маша уже хорошо себя чувствовала», — рассказали в ветклинике.
Сотрудница клиники для животный добавила, что недавно врачи также прооперировали и морскую свинку с опухолью, она выжила. После лечения животное даже пытались продать.
Напомним, ветеринар объяснил, почему змей опасно держать в городских квартирах.
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