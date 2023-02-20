Ветеринары из Забайкалья провели уникальную операцию по спасению жизни крысы

Freepik, authors:vadimrysev/ фото носит иллюстративный характер

В Забайкальском крае ветеринары прооперировали крысу Машу, у которой была опухоль размером с теннисный мяч.

В Забайкальском крае в городе Краснокаменск врачи ветклиники провели операцию и спасли жизнь домашней крысе Маше. У грызуна была опухоль размером с теннисный мяч, пишет zabnews.

«Крыску оперировали на свой страх и риск по обращению владельца. Опухоль была очень большая, врач ввёл грызуну наркоз, и новообразование удалось успешно убрать. Буквально через несколько дней Маша уже хорошо себя чувствовала», — рассказали в ветклинике.

Сотрудница клиники для животный добавила, что недавно врачи также прооперировали и морскую свинку с опухолью, она выжила. После лечения животное даже пытались продать.

Напомним, ветеринар объяснил, почему змей опасно держать в городских квартирах.