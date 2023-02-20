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общество

Впавшую в кому на Бали Елену Новосельцеву из Новосибирска доставят домой 22 февраля

Фото Впавшую в кому на Бали Елену Новосельцеву из Новосибирска доставят домой 22 февраля
Фото Впавшую в кому на Бали Елену Новосельцеву из Новосибирска доставят домой 22 февраля

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Жительница Новосибирска, попавшая в клинику на Бали, будет в Новосибирске уже в среду.

Сибирячку Елену Новосельцеву, впавшую в кому на Бали, доставят в Новосибирск в среду, 22 февраля. Об этом со ссылкой на дочь женщины сообщает издание «Аргументы и Факты — Новосибирск».

Елену Новосельцеву сопровождают представители Центра санитарной авиации ВЦМК «Защита». Она будет проходить лечение в Новосибирской областной больнице.

Напомним, В ноябре 2022 года жительница Новосибирска Елена Новосельцева во время отпуска на Бали пережила два инсульта, и её пребывание в клинике ежедневно обходилось в 211 тысяч рублей. Её родственники просили помощь у губернатора Травникова.

Позже стало известно, что женщине перед вылетом сделали еще одну операцию по уменьшению гигромы головного мозга, чтобы она смогла перенести перелет.

Напомним, новосибирский Минздрав сообщил, что поможет с эвакуацией сибирячки с Бали

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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