Врач рассказал о болезнях внутренних органов из-за пирсинга

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По словам врача Владимира Зайцева, пирсинг ушей может привести к болям в сердце и желудке.

Пирсинг может привести к болям в сердце и желудке, так как продолжительный контакт металла с ушной раковиной может оказать негативное влияние на системы человека. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал отоларинголог Владимир Зайцев. По словам медика, не стоит делать прокол не только с точки зрения эстетики, но и в виду развития заболеваний внутренних органов.

«Это не относится к области доказательной медицины, но мы внимательно относимся к китайским практикам и наработкам. Люди специально едут в Китай, чтобы лечиться по восточным технологиям, да и в российских городах тоже ищут подобные центры. Однако при этом мы достаточно бесшабашно относимся к пирсингу», — считает лор.

Зайцев напомнил, что после пирсинга остаются рубцы и спайки, а внешне это выглядит не очень эстетично.

Напомним, лор предупредил о риске развития смертельного заболевания из-за выдергивания волос из носа.