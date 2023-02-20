Житель Новосибирской области попытался дать взятку в 100 тысяч рублей начальнику полиции

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Под Новосибирском мужчина дал взятку 100 тысяч рублей начальнику полиции.

В Болотнинском районе Новосибирской области мужчина пробовал дать взятку начальнику отделения полиции, чтобы закрыть уголовное дело. Но тот отказывался, а когда настойчивый мужчина принес деньги в его кабинет, сразу же уведомил об этом региональное УМВД. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следователи установили, что в конце октября 2022 года житель Болотнинского района предложил начальницу полиции взятку за то, чтобы ему вернули незаконно спиленные деревья, а уголовное дело закрыли.

29 ноября он потребовал, чтобы начальник полиции прибыл к нему лично, чтобы принять взятку. 5 декабря мужчина пришел сам в его кабинет, но и тогда начальник ОМВД отказался принимать деньги.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ведущего эксперта Управления дорожного строительства будут судить за взятку. Почти полмиллиона стоила подрядчику приёмка технической документации у него. Ему может грозить до 12 лет тюрьмы и до 4 миллиона рублей штрафа.

В апреле прошлого года сразу двоих сотрудников ТУАД обвинили в получении взятки на общую сумму более полумиллиона рублей, уголовные дела были также направлены в суд для рассмотрения по существу.